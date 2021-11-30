Фото: у Чехії в середині грудня почнеться вакцинація дітей від COVID (freepik.com)

Уряд Чехії планує почати реєстрацію дітей у віці від 5 до 11 років на вакцинацію від коронавірусу. Реєстрація на щеплення буде відкрита з 13 грудня.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Czech Radio.

Дітей від 5 років будуть прищеплювати вакциною від COVID компанії Prizer, яку 25 листопада схвалило Європейське агентство лікарських засобів. Перша партія вакцини повинна прибути до Чехії близько 20 грудня. Чехія замовила 300 тисяч доз препарату. Після проведення вакцинації дітей віком від 5 до 11 років частка вакцинованого населення Чехії може досягти 90,9%.