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У Чехії в середині грудня почнеться вакцинація дітей від COVID

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Прага, Вівторок 30 листопада 2021 14:24
У Чехії в середині грудня почнеться вакцинація дітей від COVID Фото: у Чехії в середині грудня почнеться вакцинація дітей від COVID (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Чехії планує почати реєстрацію дітей у віці від 5 до 11 років на вакцинацію від коронавірусу. Реєстрація на щеплення буде відкрита з 13 грудня.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Czech Radio.

Дітей від 5 років будуть прищеплювати вакциною від COVID компанії Prizer, яку 25 листопада схвалило Європейське агентство лікарських засобів.

Перша партія вакцини повинна прибути до Чехії близько 20 грудня. Чехія замовила 300 тисяч доз препарату.

Після проведення вакцинації дітей віком від 5 до 11 років частка вакцинованого населення Чехії може досягти 90,9%.

Нагадаємо, раніше у Чехії ввели режим надзвичайної ситуації через, який діятиме щонайменше 30 днів.

Крім того, 22 листопада розпочався локдаун для жителів Чехії, які не прищепилися від COVID-19. Таке рішення було прийнято владою країни через різке погіршення епідеміологічної ситуації на тлі пандемії коронавірусу і стрімко зростаючим навантаженням на систему охорони здоров'я Чехії.

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