Фото: В Чехии в середине декабря начнется вакцинация детей от COVID (freepik.com)

Правительство Чехии планирует начать регистрацию детей в возрасте от 5 до 11 лет на вакцинацию от коронавируса. Регистрация на прививку будет открыта с 13 декабря.

Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Czech Radio.

Детей от 5 лет будут прививать вакциной от COVID компании Prizer, которую 25 ноября одобрило Европейское агентство лекарственных средств. Первая партия вакцины должна прибыть в Чехию около 20 декабря. Чехия заказала 300 тысяч доз препарата. После проведения вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет доля вакцинированного населения Чехии может достичь 90,9%.