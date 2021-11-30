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В Чехии в середине декабря начнется вакцинация детей от COVID

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Прага, Вторник 30 ноября 2021 14:24
В Чехии в середине декабря начнется вакцинация детей от COVID Фото: В Чехии в середине декабря начнется вакцинация детей от COVID (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Чехии планирует начать регистрацию детей в возрасте от 5 до 11 лет на вакцинацию от коронавируса. Регистрация на прививку будет открыта с 13 декабря.

Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Czech Radio.

Детей от 5 лет будут прививать вакциной от COVID компании Prizer, которую 25 ноября одобрило Европейское агентство лекарственных средств.

Первая партия вакцины должна прибыть в Чехию около 20 декабря. Чехия заказала 300 тысяч доз препарата.

После проведения вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет доля вакцинированного населения Чехии может достичь 90,9%.

Напомним, ранее в Чехии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за COVID, который будет действовать по меньшей мере 30 дней.

Кроме того, 22 ноября начался локдаун для жителей Чехии, которые не привились от COVID-19. Такое решение было принято властями страны из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса и стремительно возрастающей нагрузкой на систему здравоохранения Чехии.

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