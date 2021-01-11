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"Ми не вівці": в Чехії пройшли масові протести проти продовження локдауну

Автор: Артур Родивилов

У Празі тисячі людей вийшли на вулиці в неділю, 10 січня, щоб висловити протест проти посилення урядом карантинних обмежень, спрямованих на боротьбу з коронавірусом. За даними поліції, кількість учасників акції склала дві тисячі осіб.

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Про це повідомляє DW.

Багато хто з них не носили масок і не дотримувалися соціальну дистанцію.

Деякі протестувальники мали при собі плакати з написами: "Зупиніть коронавирусный терор" і "Ми не вівці". Організаторами акції виступили, крім іншого, власники ресторанного бізнесу і фітнес-тренери. Готелі та культурні заклади закриті в Чехії з середини жовтня. Повідомляється, що серед виступаючих на мітингу з промовою був і екс-президент Чехії Вацлав Клаус.

За словами демонстрантів, закриття ресторанів, магазинів і шкіл призведе до того, що ціна пандемії для економіки виявиться ще більш високою. Крім того, локдаун буде мати негативні наслідки для психічного здоров'я людей, наголошували активісти.

Нагадаємо, уряд Чехії прийняло рішення про посилення карантину в країні з 27 грудня. Зокрема, закрили всі магазини, окрім продуктових і аптек. У продуктових магазинах буде дозволено продаж тільки життєво необхідних товарів. Школи відкрили 4 січня тільки для учнів першого і другого класів. Робота дитячих садків і спеціальних шкіл не припиняється.

Також в Чехії було прийнято рішення про продовження надзвичайної ситуації в країні до 22 січня.

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