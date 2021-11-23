У Чехії планують ввести обов'язкову вакцинацію від COVID: хто може потрапити до списку

Експертна рада при уряді Чехії запропонувала ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для всього населення. Зокрема, для людей старше 60 років і працівників деяких професій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IDNES .

Міністерство охорони здоров'я Чехії найближчим часом має надати детальний перелік професій, для яких планують ввести обов'язкову вакцинацію. Зокрема, до списку можуть включити медиків та працівників медзакладів та сфери піклування, військових, поліцію, пожежників.

Вакцинація може стати чарівною для ряду професій вже з 1 лютого 2022 року.

Виняток із зобов'язання передбачається для людей, що мають підтверджені протипоказання для вакцинації.

Відзначимо, що в Чехії повністю вакциновано 58% дорослого населення.