ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чехії скасували обов'язкову вакцинацію проти COVID-19

Новость на русском →
Чехія, Четвер 20 січня 2022 05:47
У Чехії скасували обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 Фото: у Чехії скасували обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Новий уряд Чехії відхилив указ попереднього уряду. Він зобов'язував літніх людей і людей окремих професій робити щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press

Попередній уряд, очолюваний прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, на початку грудня видав указ, згідно з яким була обов'язковою вакцинація для людей у віці 60 років і старше, а також для медичного персоналу, поліцейських, пожежників і студентів-медиків.

Він повинен був вступити в силу в березні.

Але пізніше в грудні на зміну уряду Бабіша прийшло нове, очолюване Петром Фіалою.

"Ми домовилися, що вакцинація проти COVID-19 не буде обов'язковою", - сказав фіал.

Рішення нового уряду було прийнято, оскільки Чехія стикається зі сплеском захворюваності коронавірусом, викликаної штамом "Омікрон".

Раніше ми писали, що Чехія вводить обов'язкову вакцинацію для ряду професій і осіб старше 60 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія
NEWS
"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну
"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом