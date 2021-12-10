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Чехія вводить обов'язкову вакцинацію для ряду професій і осіб старше 60 років

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П'ятниця 10 грудня 2021 14:25
Чехія вводить обов'язкову вакцинацію для ряду професій і осіб старше 60 років Фото: Чехія вводить обов'язкову вакцинацію для ряду професій і осіб старше 60 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Чехії прийняв рішення ввести обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для осіб старше 60 років. Нововведення набуде чинності 1 березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Також обов'язкова вакцинація буде поширюватися також на медичних працівників, поліцейських, пожежників і військових.

"Ми бачимо, що люди певного віку найчастіше потрапляють в реанімацію", - сказав міністр охорони здоров'я Адам Войтех.

Нова постанова була затверджена всього за тиждень до того, як новий чеський уряд приступить до роботи.

Новий номінальний міністр охорони здоров'я вже заявив, що він проти обов'язкових щеплень для літніх людей і хоче змінити законодавство.

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