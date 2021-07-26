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У Чехії безпритульних почали вакцинувати від COVID

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Прага, Понеділок 26 липня 2021 16:59
У Чехії безпритульних почали вакцинувати від COVID Фото: у Чехії безпритульних почали вакцинувати від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Некомерційні організації у Чехії розпочали вакцинацію проти COVID-19 серед людей без постійного місця проживання. Їх щеплюють вакциною Johnson & Johnson.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Є багато людей, які пройшли повз кампанії імунізації та не мають доступу до вакцинації проти COVID-19. Разом із виїзними службами ми беремо цих людей під опіку", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що Прага покриває витрати на вакцину для всіх бездомних людей, які не покриваються медичним страхуванням.

Вказано, що для імунізації організації використовують вакцину Johnson&Johnson, оскільки "безпритульні люди часто переїжджають з одного місця в інше".

Так, за три дні понад 110 людей без постійного місця проживання отримали вакцину від коронавірусу.

Для поширення інформації про кампанію вакцинації організатори використовують листівки.

Відомо, що мобільні бригади намагаються щеплювати людей у ​​різних місцях, включаючи "притулки для бездомних, їдальні чи райони під мостами".

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