В Чехии бездомных начали вакцинировать от COVID

Некоммерческие организации в Чехии начали вакцинацию против COVID-19 среди людей без постоянного места жительства. Их прививают вакциной Johnson & Johnson.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Есть много людей, которые прошли мимо кампании иммунизации и не имеют доступа к вакцинации против COVID-19. Вместе с выездными службами мы берем этих людей под опеку",- говорится в сообщении.

Отмечено, что Прага покрывает расходы на вакцину для всех бездомных людей, которые не покрываются медицинским страхованием.

Указано, что для организации иммунизации используют вакцину Johnson&Johnson, поскольку "бездомные люди часто переезжают из одного места в другое".

Так, за три дня более 110 человек без постоянного места жительства получили вакцину от коронавируса.

Для распространения информации о кампании вакцинации организаторы используют листовки.

Известно, что мобильные бригады пытаются прививать людей в разных местах, включая "приюты для бездомных, столовые или районы под мостами".