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ChatGPT получит доступ в Интернет: как воспользоваться

Фото: ChatGPT получит доступ в Интернет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В новом масштабном обновленном для чат-бота ChatGPT разработчики OpenAI добавили функцию доступа в Интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Теперь пользователи получат доступ к новейшей информации через поисковую систему Bing. Эта функция уже вводилась раньше, однако она была отключена из-за проблем с возможностью просмотра пользователями информации на платных сайтах. Сейчас эту проблему устранили - теперь владельцы сайтов смогут выбирать, как именно пользователи будут взаимодействовать с ними.

Обновление ChatGPT

Чат-бот ChatGPT является статистической моделью языка, оптимизированной для ведения диалогов. ChatGPT создавался на суперкомпьютере, его обучали с помощью массивов текста из Интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком.

Разработчики из компании OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск, позиционируют ChatGPT как простую в использовании и человечную систему искусственного интеллекта.

На днях вышло масштабное обновление чат-бота, в котором его научили "разговаривать и слушать".

"Новая технология, способная создавать реалистичные синтетические голоса всего за несколько секунд прослушивания реального языка, открывает двери для многих творческих приложений, ориентированных на доступность", - отметили в OpenAI.

Детальнее о масштабном обновлении - читайте в материале РБК-Украина.

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