ChatGPT помог рассчитать заряд для подрыва Tesla у здания Трампа в Лас-Вегасе

По словам полицейских, подозреваемый использовал ChatGPT, чтобы вычислить, сколько взрывчатки необходимо для взрыва.

На прошлой неделе власти идентифицировали человека, найденного мертвым внутри Cybertruck, как Мэтью Ливельсбергера, 37 лет, действующего солдата армии из Колорадо-Спрингс, и заявили, что он действовал в одиночку. ФБР заявляет, что инцидент, по всей видимости, был случаем самоубийства.

Полицейское управление Лас-Вегаса заявило, что взрыв Cybertruck стал первым инцидентом на территории США, где ChatGPT использовался для создания взрывного устройства.

Критики искусственного интеллекта предупреждают, что его можно использовать во вредоносных целях, и атака в Лас-Вегасе может усилить эту критику.

"Особо следует отметить, что теперь у нас есть четкие доказательства в этом деле, что подозреваемый использовал искусственный интеллект ChatGPT для планирования своей атаки", - заявил на пресс-конференции шериф Кевин Макмэхилл из полицейского управления Лас-Вегаса.

Создатель ChatGPT компания OpenAI заявила, что "стремится к ответственному использованию инструментов ИИ" и что ее "модели разработаны так, чтобы отвергать вредоносные инструкции".

"В этом случае ChatGPT отреагировал информацией, которая уже была общедоступна в Интернете, и предоставил предупреждения о вредоносных или незаконных действиях", - говорится в заявлении компании.

ФБР утверждает, что не было никакой определенной связи между нападением грузовика в Новом Орлеане, в результате которого погибло более 10 человек, и взрывом Cybertruck, в результате которого семеро получили легкие травмы. Они добавили, что подозреваемый не испытывал враждебности к избранному президенту США Дональду Трампу и, вероятно, страдал посттравматическим стрессовым расстройством.