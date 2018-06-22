"Часто молився, не допомогло": українців зворушили історії дітей загиблих бійців

Діти поділилися розповідями про те, як пережили звістка про смерть рідної людини

Діти загиблих українських бійців поділилися своїми історіями. Їх опублікувала вихователь літнього табору Оксана Левкова на своїй сторінці в Facebook.

Розповіді дітей:

1. Хлопчик, 11 років: "А ви думали, що мого тата вбили? Ні, він просто віз продукти нашим вбивцям, і в нього врізалася вантажівка. Рани були і у тата, і у того водія. Але рятувати почали першим того водія, притому що він був винен в аварії. Я точно знаю, що якщо б стартували з тата, то він би вижив. А так вижив той ненормальний. Його посадили... Скажіть, а правда – це соромно, що у всіх папи загинули від кулі, а у мене – від просто і автомобільної аварії?"

2. Хлопчик, 12 років: "Знаєте, коли мій батько останній раз приїжджав з війни додому у відпустку, ми з мамою його стригли. Голили йому голову. Мама пройшлася машинкою по всій голові, а чубчик – знаєте, козацька така? –залишила. Ми помилувалися тим чубом трошки, а потім мама та його прибрала. І незабаром після того тата вбили. Тітка Оксана, як ви думаєте, а якщо б волосся залишили, може, тато залишився б живий? Я читав, що чуб – це оберіг... "

3. Хлопчик, 12 років: "Я вночі всю ніч плакав. Дуже хотілося до тата... Скажіть, а це значить, що я слабак?"

4. Дівчинка, 11 років: "Ми раніше обіймалися з татом і мамою. А тепер – тільки з мамою. Мій батько був у молодості був дуже худий. А потім поправився. Ну, мені, коли ми обіймалися, не заважало те, що він повненький. Був би зараз живий, ми обіймалися кожен день..."

5. Хлопчик, 11 років: "У мене прадід воював у Другій світовій війні. Уявляєте, і він там загинув. А вижив. Адже тоді можна було сховатися від німців. А тато воював у цій Війні. І загинув у 2014-м. Тому що від росіян не сховаєшся. А скажіть, чому від німців можна було, а від росіян – ні?"

Скріншот поста (facebook.com/oksana.levkova.52)

6. Розмова 12-річних хлопчиків: "Коли мій тато приїхав на два дні додому з війни, то мама мені навіть нічого не сказала. Я був у бабусі, і вона мене звідти не забрала, щоб я побачився з батьком. - Ти що, не знаєш, чому мама так зробила? Він був, мабуть, поранений і некрасивий. - Так, мама потім так і сказала. Вона не забирала мене від бабусі, щоб я не боявся. - А мій не приїжджав до нас пораненим жодного разу. Його відразу привезли убитим. Тому я не лякався. Точніше, боявся лише раз – коли вже ховали. - Пощастило. А я боявся два рази..."

7. Хлопчик, 11 років: "Тітка Оксана, я хочу вам щось секретне сказати. Я вам казав, що хочу бути схожим на тата. Ось він загинув недавно. Але я брехав. Загинув не папа, а вітчим. Я на нього хочу бути схожим... А мій тато підтримує Росію".

8. Хлопець, 13 років: "Оксана, а я вмію робити молочний коктейль. Я змішую полуницю, цукор і молочко і збиваю блендером. І додаю сметану, щоб гущі було. - Круто! А хто тебе навчив цьому рецепту? - Не знаю. Сам. Я, напевно, в батька пішов. Я коли навчився так робити, то сам здивувався, що так смачно. В той день, коли навчився, вирішив запитати батька, або він так само робить той коктейль, але він якраз загинув".

9. Розмова хлопчиків 10-13 років: "Я вмію молитися. "Отче наш, що єси на небесах... (промовляє всю молитву до кінця). - А ти часто молишся? - Ну, часто молився, коли тато був у АТО ... - Допомогло? - Нє (розгублено). - Ось бачиш...".

Скріншот поста (facebook.com/oksana.levkova.52)

Нагадаємо, що у Луганській області поховали 20-річного бійця, який загинув на Донбасі.

Ігор Петров загинув 14 червня в результаті обстрілу бойовиками на Донбасі під Новотошковским. Військовому було всього 20 років. Він лужил навідником розрахунку автоматичного гранатомета механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади.

Бійця поховали в прифронтовому Рубіжному Луганської області. Попрощатися із загиблим бійцем прийшли всі військовослужбовці його підрозділи, сусіди та знайомі.

Загиблі герої травня 2018-го