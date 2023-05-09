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Частичный экспорт газа позволит сохранить газодобычу Украины от падения, - эксперт

Фото: частичный экспорт газа позволит сохранить газодобычу Украины от падения (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Частичное открытие экспорта природного газа из Украины позволит сохранить объем производства внутри страны и обеспечить доступность газа для граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-директора по международным и регуляторным вопросам "Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины" Ольгу Белькову.

"Лично я поддерживаю идею частичной либерализации экспорта природного газа из Украины… Физически закрытый рынок действительно может привести к существенному понижению интереса соответствующих добывающих компаний", - написала она.

Ссылаясь на отчет IEA в 2023 году, она также отметила, что во временно добывающей отрасли барьеры имеют очень большое влияние на дальнейшее развитие отрасли, даже в годы, когда все хорошо для инвестора.

"Так в США несмотря на бешеный спрос 2022 года и высокие цены роста был преимущественно путем производного производства от нефти и не более 4%. К сожалению, нельзя уверенно предусмотреть снижение потребления газа или его замену на альтернативы быстро, поэтому важно не потерять объемы производства", - отметила она.

Еще один пример, как удержать интерес добывающих компаний, который привела экс-директор ОГТСУ - Аргентина, где активно стимулировали новую для страны отрасль нетрадиционного газа, оказывали поддержку, но не хотели "отпускать" газ из страны.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус предложил возобновить экспорт газа и угля. По его словам, благодаря частичному экспорту угля и газа, Украина может привлечь дополнительные ресурсы для восстановления энергосистемы после массированных атак.

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