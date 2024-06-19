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Доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума, - НБУ

Фото: Кредиты в Украине берут на 16% товаров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отношение новых потребительских кредитов банков к объемам потребления населения достигло в IV квартале 2023 года исторического максимума, наблюдавшегося в 2021 году, - 16%. Для небанковских кредитов этот показатель не превышает 1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ за июнь 2024 года.

"Хотя влияние кредитования на потребление все еще не определяющее, его вклад постепенно растет. Ожидается, что устойчивый спрос на потребительские займы и будет сохраняться, подпитанный прежде всего ростом доходов и потребительскими настроениями", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, стремительный рост кредитного портфеля происходит сопоставимо изменению доходов домохозяйств. Поэтому совокупная долговая нагрузка населения остается низкой. Соотношение валовых кредитов и доходов составляет около 9%. По опросу Info Sapiens, у менее четверти домохозяйств есть кредиты.

"Банки и дальше оценивают закредитованность населения как рекордно низкую, что подтверждают результаты опроса НБУ об условиях банковского кредитования", - отмечается в обзоре.

В то же время долговая нагрузка заемщиков банков остается неоднородной в зависимости от уровня доходов: в целом более высокие показатели у населения с более низкими доходами, хотя таким заемщикам банки предлагают меньшие кредитные лимиты и уровень использования этого кредитного лимита будет выше.

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте в мае 2024 составили 34,6% годовых.

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