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Часть Украины подмочат дожди: где ожидать осадков

Фото: в Украине сегодня ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 30 июля, будет жаркой. Но больше половины областей нашей страны накроют кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков сегодня на западе, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях ожидаются дожди, но они будут кратковременными. Местами возможны грозы.

На остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха днем будет +22 +27 градусов, а на юге до +33 градусов жары. Ночью температура опустится до +12 +17. В южных областях ночью будет +18 +23 градуса.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Днем ожидается кратковременный дождь, а местами - грозы.

Столбики термометров покажут днем в Киеве +25 +27 градусов, а ночью +15 +17 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последний месяц лета.

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