Часть Украины подмочат дожди: где ожидать осадков

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков сегодня на западе, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях ожидаются дожди, но они будут кратковременными. Местами возможны грозы.

На остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха днем будет +22 +27 градусов, а на юге до +33 градусов жары. Ночью температура опустится до +12 +17. В южных областях ночью будет +18 +23 градуса.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Днем ожидается кратковременный дождь, а местами - грозы.

Столбики термометров покажут днем в Киеве +25 +27 градусов, а ночью +15 +17 градусов.