Часть Украины накроют обильные дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня обильные, но кратковременные дожди накроют южные, восточные и часть центральных областей Украины. Местами ожидают грозы.

На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут +18 +23 градуса, а ночью в среднем +9 +14. На западе, севере и в Винницкой области ночью прогнозируется лишь +6 +11 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице Украины облачно с прояснениями. Синоптики отмечают, что в Киеве будет сухо, осадков не ожидается.

Температура воздуха днем будет +21 +23 градуса, а ночью около +10 градусов.