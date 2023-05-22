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Часть Украины накроют обильные дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики предупреждают о дождях и грозах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 22 мая будет с дождями и грозами. Воздух сегодня прогреется максимум до +23 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня обильные, но кратковременные дожди накроют южные, восточные и часть центральных областей Украины. Местами ожидают грозы.

На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Столбики термометров днем покажут +18 +23 градуса, а ночью в среднем +9 +14. На западе, севере и в Винницкой области ночью прогнозируется лишь +6 +11 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице Украины облачно с прояснениями. Синоптики отмечают, что в Киеве будет сухо, осадков не ожидается.

Температура воздуха днем будет +21 +23 градуса, а ночью около +10 градусов.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине до конца мая.

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