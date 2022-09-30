RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Часть Украины накроют дожди и потепление до +28: прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине 1 октября потеплеет до +28 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 1 октября, часть Украины зальет дождями. При этом ожидается потепление до +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.

Ночью в восточных областях, в течение суток в западных, днем и в северных и Винницкой областях прогнозируется дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9 +14 градусов, а на побережье морей до +17. Днем температура воздуха прогреется до +20 +25 градусов, а на юге страны до +28. В западных и северных областях температура воздуха днем ожидается в пределах +16 +21 градуса.

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +9 +14 градусов, а днем +16 +21. При этом в Киеве ночью будет +11 +13 градусов, а днем +17 +19.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили о том, какой будет погода в октябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине