Часть Украины накроют дожди и потепление до +28: прогноз погоды на завтра

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.

Ночью в восточных областях, в течение суток в западных, днем и в северных и Винницкой областях прогнозируется дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9 +14 градусов, а на побережье морей до +17. Днем температура воздуха прогреется до +20 +25 градусов, а на юге страны до +28. В западных и северных областях температура воздуха днем ожидается в пределах +16 +21 градуса.

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 7-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +9 +14 градусов, а днем +16 +21. При этом в Киеве ночью будет +11 +13 градусов, а днем +17 +19.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили о том, какой будет погода в октябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.