Часть Украины накроют дожди, в ряде областей возможен туман: погода на завтра

"Облачно с прояснениями. В западных, днем и в Винницкой, Житомирской и Киевской областях дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в южных и центральных областях местами туман", - пишет пресс-служба.

Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от +3 до +7 ночью и от +7 до +11 днем;

на севере будет колебаться от +3 до +5 ночью и от +9 до +12 днем;

на юге будет колебаться от +3 до +6 ночью и от +10 до +12 днем;

на востоке будет колебаться от 0 до +4 ночью и от +7 до +10 днем.

Фото: погода на 17 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Ночью и первой половине дня без существенных осадков, во второй половине дня дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +1 до +6, а днем от +8 до +13. В Киеве тем временем ночью от +3 до +5, а днем от +10 до +12.