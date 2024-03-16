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Часть Украины накроют дожди, в ряде областей возможен туман: погода на завтра

Фото: погода на завтра, 17 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 17 марта, в западных, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидаются дожди. Также в ряде областей возможен туман.

"Облачно с прояснениями. В западных, днем и в Винницкой, Житомирской и Киевской областях дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в южных и центральных областях местами туман", - пишет пресс-служба.

Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +3 до +7 ночью и от +7 до +11 днем;
  • на севере будет колебаться от +3 до +5 ночью и от +9 до +12 днем;
  • на юге будет колебаться от +3 до +6 ночью и от +10 до +12 днем;
  • на востоке будет колебаться от 0 до +4 ночью и от +7 до +10 днем.

Фото: погода на 17 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Ночью и первой половине дня без существенных осадков, во второй половине дня дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +1 до +6, а днем от +8 до +13. В Киеве тем временем ночью от +3 до +5, а днем от +10 до +12.

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Погода в Украине