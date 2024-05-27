Часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на завтра

Во вторник, 27 мая, погода в Украине будет дождливая. Местами прогнозируются грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра ожидается переменная облачность

В южной части, в Винницкой и Кировоградской областях, днем и в большинстве западных областей местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории будет без осадков.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12 +17 градусов, а днем +24 +29. На западе и юге страны прогнозируется +21 +26 градусов. При этом на высокогорье Карпат ночью будет +7 +12 градусов, а днем +15 +20.

Погода в столичном регионе

В Киеве и Киевской области прогнозируется переменная облачность и без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +12 +17 градусов, а днем +24 +29. При этом в столице ночью будет +14 +16 градусов, а днем +26 +28.