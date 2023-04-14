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Часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на выходные

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Пятница 14 апреля 2023 15:35
Часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на выходные Фото: часть Украины накроют дожди с грозами (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На пасхальных выходных часть Украины накроют дожди с грозами. При этом температура воздуха местами прогреется до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, в выходные на Правобережье умеренные, а в понедельник в западных областях ожидаются небольшие дожди, а днем местами грозы.

На остальной территории будет без существенных осадков, лишь ближайшей ночью на северо-востоке страны возможны небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3 +9 градусов, а в Карпатах и на востоке страны +1 +6. При этом днем температура будет колебаться от +8 до 15 градусов, а в южной части и на Закарпатье местами прогнозируют +16 +19.

Напомним, жителей Киева и ряда областей предупредили о возможных подтоплениях дорог и домов. Угроза подтопления возможна в период с 13 по 17 апреля.

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