RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Часть Украины накроет снег и морозы до -17: прогноз погоды на неделю

Фото: Часть Украины накроет снег и морозы до -17 (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украину в начале рабочей недели накроют дожди, а со среды уже преимущественно будет без осадков. Однако в западных регионах температура ночью опуститься до -17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра в западных, северных, Винницкой областях, в Крыму, днем и в южной части будет небольшой снег. А вот на остальной территории страны с 8 по 10 февраля преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Во вторник и среду, 7 и 8 февраля, в южной части страны и восточных областях прогнозируются местами порывы 15-20 м/с.

Температура завтра ночью опуститься до -4 -9 градусов, а на Закарпатье до 15 градусов мороза. При этом днем будет около 0 -5 градусов.

Во вторник и среду ночью ожидается -8 -14 градусов, а днем -1 -7. При этом в Карпатах температура ночью опуститься до -12 -17 градусов. Днем она составит -5 -10 градусов.

Напомним, завтра в Украине в нескольких регионах ожидается снег, однако на большинстве территории страны - без осадков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине