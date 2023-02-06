Часть Украины накроет снег и морозы до -17: прогноз погоды на неделю

По прогнозу синоптиков, завтра в западных, северных, Винницкой областях, в Крыму, днем и в южной части будет небольшой снег. А вот на остальной территории страны с 8 по 10 февраля преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Во вторник и среду, 7 и 8 февраля, в южной части страны и восточных областях прогнозируются местами порывы 15-20 м/с.

Температура завтра ночью опуститься до -4 -9 градусов, а на Закарпатье до 15 градусов мороза. При этом днем будет около 0 -5 градусов.

Во вторник и среду ночью ожидается -8 -14 градусов, а днем -1 -7. При этом в Карпатах температура ночью опуститься до -12 -17 градусов. Днем она составит -5 -10 градусов.

Напомним, завтра в Украине в нескольких регионах ожидается снег, однако на большинстве территории страны - без осадков.

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