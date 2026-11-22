Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Днем в западных и северных областях небольшой мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 0-5° тепла; на юге и юго-востоке страны ночью и днем 2-8° тепла.

Фото: какой будет погода в Украине 22 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, днем небольшой мокрый снег.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 0-5 ° тепла, в Киеве 2-4 ° тепла.