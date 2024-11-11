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Часть трассы Одесса-Рени ночью перекроют: в чем причина

Понедельник 11 ноября 2024 17:19
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Часть трассы Одесса-Рени ночью перекроют: в чем причина Фото: на транзитном участке дороги "Одесса-Рени" ночью приостановят движение транспорта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На транзитном участке автодороги "Одесса-Рени" в ночь на 12 ноября приостановят движение транспортных средств. Часть трассы будет перекрыта с 01:00 до 04:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Согласно информации, предоставленной молдавскими коллегами, в период с 01:00 до 04:00 12 ноября 2024 года на транзитном участке будут проводиться работы по установке оборудования для мониторинга движения транспортных средств", - сообщили в ГПСУ.

В связи с этим перемещение легковых и грузовых автомобилей через контрольные посты "Маяки" и "Удобное" будет временно приостановлено.

Украинцев просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Напомним, в ночь на 8 ноября на трассе "Одесса-Рени" также временно приостанавливали движение транспорта.

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Одесса ДПСУ
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