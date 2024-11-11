Часть трассы Одесса-Рени ночью перекроют: в чем причина

На транзитном участке автодороги "Одесса-Рени" в ночь на 12 ноября приостановят движение транспортных средств. Часть трассы будет перекрыта с 01:00 до 04:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Согласно информации, предоставленной молдавскими коллегами, в период с 01:00 до 04:00 12 ноября 2024 года на транзитном участке будут проводиться работы по установке оборудования для мониторинга движения транспортных средств", - сообщили в ГПСУ.

В связи с этим перемещение легковых и грузовых автомобилей через контрольные посты "Маяки" и "Удобное" будет временно приостановлено.

Украинцев просят учесть эту информацию при планировании поездок.