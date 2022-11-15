RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Часть областей затянет туман: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня в Украине прогнозируется туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 15 ноября, часть областей Украины накроет туман. Однако дождей не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, по всей территории нашей страны будет сухая погода. Во всех областях облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

В северных, центральных и южных областях ночью и утром местами туман.

Столбики термометров покажут днем +3 +8 градусов, на Прикарпатье, Закарпатье и в Одесской области +9 +14 градусов. Ночью температура воздуха будет от -3 до +2 градусов.

В восточных областях ночью 3-8 градусов мороза, днем до +5 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня сухо, но облачно с прояснениями. Ветер юго-западный до 10 м/с.

Днем в Киеве столбики термометров покажут +6 +8 градусов, а ночью до +2 градусов.

Напомним, синоптики предупреждают, что теплый период начнет резко сменяться холодной погодой с дождями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПогодаПогода в УкраинеПогода в Киеве