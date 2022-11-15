Часть областей затянет туман: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, по всей территории нашей страны будет сухая погода. Во всех областях облачно с прояснениями. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

В северных, центральных и южных областях ночью и утром местами туман.

Столбики термометров покажут днем +3 +8 градусов, на Прикарпатье, Закарпатье и в Одесской области +9 +14 градусов. Ночью температура воздуха будет от -3 до +2 градусов.

В восточных областях ночью 3-8 градусов мороза, днем до +5 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня сухо, но облачно с прояснениями. Ветер юго-западный до 10 м/с.

Днем в Киеве столбики термометров покажут +6 +8 градусов, а ночью до +2 градусов.