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Часть областей накроют дожди, предупреждают о грозах и тумане: погода на завтра

Фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 26 апреля, в большинстве северных и ряде других областей ожидаются дожди. Также предупреждают о грозах и тумане.

"Облачно с прояснениями. Ночью в большинстве северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму, днем в Украине, кроме западных областей, дожди, местами грозы", - пишет Украинский гидрометцентр.

Предупреждают о тумане утром и ночью на Закарпатье, а также в: 

  • Львовской области; 
  • Одесской области; 
  • Винницкой области; 
  • Киевской области. 

Ветер ожидается северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 5- 10 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +3 до +6 ночью и от +12 до +16 днем;
  • на севере будет колебаться от +8 до +12 ночью и от +12 до +21 днем;
  • на юге будет колебаться от +10 до +16 ночью и от +16 до +23 днем;
  • на востоке будет колебаться от +13 до +17 ночью и от +22 до +25 днем.

Фото: погода на 26 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в Киевской области ночью ожидается от +7 до +12, а днем от +12 до +17. В Киеве ночью от +10 до +12, а днем от +12 до +14.

Напомним, РБК-Украина писало, что синоптики предупреждали о том, что на текущей неделе погода вряд ли будет теплее предыдущей.

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Погода в Украине