Часть областей накроют дожди, предупреждают о грозах и тумане: погода на завтра

Завтра, 26 апреля, в большинстве северных и ряде других областей ожидаются дожди. Также предупреждают о грозах и тумане.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр .
"Облачно с прояснениями. Ночью в большинстве северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму, днем в Украине, кроме западных областей, дожди, местами грозы", - пишет Украинский гидрометцентр.
Предупреждают о тумане утром и ночью на Закарпатье, а также в:
Ветер ожидается северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 5- 10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 26 апреля (facebook.com/UkrHMC)
"Облачно с прояснениями. Дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в Киевской области ночью ожидается от +7 до +12, а днем от +12 до +17. В Киеве ночью от +10 до +12, а днем от +12 до +14.
Напомним, РБК-Украина писало, что синоптики предупреждали о том, что на текущей неделе погода вряд ли будет теплее предыдущей.
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