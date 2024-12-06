Часть Чернобыльской зоны передадут пограничникам: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче части Чернобыльской зоны пограничникам. Речь идет про 695,2 гектара территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

При этом общая площадь территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника будет определяться в размере 226 269,5 га.

"Земли изымаются в установленном порядке у этого биосферного заповедника и предоставляются в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы Украины для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций", - говорится в документе.

Так, в указе отмечается об изменении границы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника путем изъятия из состава его территории земельных участков шириной 45 метров вдоль линии государственной границы Украины общей площадью 695,2 га.

Ситуация в районе Чернобыльской зоны

Во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, оккупанты вторглись в Украину из Беларуси через Чернобыльскую зону.

Но уже в первых числах апреля 2022 года Силы обороны Украины вернули контроль на участке границы в Чернобыльской зоне, которую 31 марта оставили российские оккупанты.

На данный момент украинские военные продолжают укреплять границу с Беларусью. Правоохранители постоянно усиливают оборону в Чернобыльской зоне и контролируют ситуацию.

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