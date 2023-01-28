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В части Украины была объявлена воздушная тревога. Что говорят военные о причинах

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Причиной воздушной тревоги, недавно объявленной в части областей Украины, был неизвестный объект. Военные предполагают, что, возможно, это мог быть беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Стоит отметить, что около 13:36 в Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях объявили воздушную тревогу. Она длилась около 40 минут. В сети сообщили о якобы враждебном объекте, который летел со скоростью более 300 км/ч.

Что говорят Воздушные силы

Спикер ПС Юрий Игнат подтвердил, что военные зафиксировали объект, поэтому была объявлена воздушная тревога. Он предположил, что вероятно, это мог быть вражеский разведывательный дрон.

"Я связывался с нашими органами военного управления, отслеживающими цели. Да, было замечено, какая-то несанкционированная цель. Сейчас устанавливается, и понятно, что есть цель, которая радиолокационно заметна, то будет включен сигнал воздушной тревоги, даже если это разведывательный БПЛА вражеский. А это, вероятно, можно предположить и такое развитие событий", - отметил спикер.

Напомним, вчера россияне выпустили по Украине 55 ракет разных типов. Украинские силы ПВО сбили 47 российских ракет.

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Воздушные силы УкраиныВойна в Украиневоздушная тревога