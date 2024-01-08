В части областей объявлена воздушная тревога: предупреждают о баллистике (отбой)

"Киевская, Черкасская, Черниговская, Житомирская и Кировоградская области – угроза применения баллистического вооружения с севера", – пишут в Воздушных силах.

Кроме этого воздушная тревога объявлена в Харьковской и Донецкой областях.

Жителей регионов, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие.

Где объявлено тревогу

Обновлено в 16:18 – в Украине объявлено об отбое сигнала воздушной тревоги.

Ракетная атака по Украине утром 8 января

С утра 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Вся карта через минуты стала "красной". Взрывы звучали в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО.

Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты, уже известно об одной раненой. Подробнее об атаке 8 января – в материале РБК-Украина.

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