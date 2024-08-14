Части беженцев в стране ЕС хотят повысить выплаты: детали

Правительство Чехии предлагает повысить размер гуманитарной помощи для беженцев с инвалидностью. Это предусмотрено в проекте изменений в закон об условиях пребывания украинцев со временной защитой.

Как вырастут выплаты для этой категории беженцев, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukraina.radio.cz .

Какой размер гуманитарной помощи предлагает правительство

Украинские беженцы с инвалидностью в Чехии имеют право на определенные суммы гуманитарной помощи. До сих пор уязвимые категории людей со временной защитой могли бессрочно проживать в жилье, которое оплачивало чешское государство. Однако с 1 сентября на них будет распространяться новое правило бесплатного проживания только 90 дней. После этого уязвимые люди окажутся без крова и им придется решать вопросы с арендой квартир.

Поэтому правительство в изменениях в законодательство о нормах пребывания украинских беженцев в Чехии (так называемый Lex Ukrajina 7) предлагает повысить суммы выплат беженцам с инвалидностью и тем, у кого есть длительное повреждение здоровья. Законопроект уже начал рассматривать парламент.

В частности, предлагается увеличить пособие для детей с инвалидностью с 5235 крон (208 евро) до 11 835 крон (467 евро) в месяц. Для взрослых с инвалидностью выплаты хотят увеличить с 7290 крон (289,5 евро) до 11690 крон (464 евро) в месяц.

Фото: Помощь украинским беженцам в Чехии (gettyimages.com)

Будет ли хватать денег украинским беженцам

Против изменения правил бесплатного жилья выступают неправительственные организации, оказывающие помощь беженцам. Увеличение выплат, предлагаемое правительством, не решит проблемы с жильем для уязвимых категорий, потому что цены на рынке аренды намного выше.

В частности, аренда самого дешевого места в комнате на двоих в общежитии на окраине Праги с маленькой кухней, туалетом и душем стоит 7150 крон (284 евро) в месяц, за место в комнате на двоих в общежитии отельного типа придется заплатить 9580 крон (380,4 евро) на месяц.

Ранее директор Ассоциации интеграции и миграции Магда Фалтова заявляла, что для постоянной поддержки уязвимых категорий беженцев необходимо предоставить им доступ к стандартной чешской системе социальной поддержки.

В начале года о такой возможности говорил министр труда и социальных вопросов Чехии Мариан Юречко. Такой шаг для беженцев мог бы произойти после всеобщего реформирования этой системы, которая сейчас готовится. Соответствующие изменения для украинцев со статусом защиты будут возможны не раньше августа 2025 года.