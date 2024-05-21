RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Часть жителей Харьковской области во время повторной эвакуации смогут получать выплаты

Архивное фото: эвакуация из Волчанска и Липцев в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Лица, которые эвакуируются из опасных районов Харьковской области, могут снова получать выплаты как переселенцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

"В рамках обязательной эвакуации из Волчанска и Липцев люди, которые повторно выехали, имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц", - отметила она.

По ее словам, речь идет о тех гражданах, которые внесены в списки эвакуированных и которые составляет местная власть.

Для включения в этот список лица, которые самостоятельно выехали из населенных пунктов Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, могут обращаться в Департамент социальной защиты населения Харьковской ОВА по телефону "горячей линии" - (066) 283-41-43.

Какой размер выплат

Для восстановления статуса внутренне перемещенного лица необходимо обратиться в ЦНАП или в управления социальной защиты населения в принимающих общинах.

Государственная денежная помощь для переселенцев выплачивается в размере 2000 гривен в месяц для взрослых, 3000 гривен - на детей и лицам с инвалидностью. Такая помощь назначается на 6 месяцев.

Новые правила для назначения выплат

С самого начала войны для переселенцев были предусмотрены социальные выплаты. Однако уже с 1 марта выплаты стали назначаться по новым правилам. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

Также РБК-Украина писало о том, как оформить выплаты для переселенцев в 2024 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВолчанскХарьковВойна в УкраинеВыплаты