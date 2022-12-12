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Часть Запорожья осталась без света: в чем причина

Фото: часть Запорожья осталась без света (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за непогоды с вечера воскресенья, 11 декабря, в части Запорожья нет света. Восстановительные работы продолжаются и сегодня, 12 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПАО "Запорожьеоблэнерго".

"В результате повреждения электрооборудования из-за сложных погодных условий вчера, в 22:09, была обесточена часть потребителей правобережного участка Днепровского района Запорожья", - говорится в сообщении.

Энергетики добавляют, что по состоянию на 09:00 12 декабря аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Полный перечень адресов, где энергоснабжение сейчас отсутствует, можно посмотреть по ссылке.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате аварийных отключений в Одессе возникла проблема с водоснабжением.

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