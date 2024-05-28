Часть военнослужащих видит проблемы с трудоустройством после демобилизации, - Леонов

Новая ветеранская политика – это вызов для государства, после окончания войны количество демобилизованных военнослужащих может значительно перевалить за один миллион человек.

Об этом заявил народный депутат Алексей Леонов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Инициатива по созданию Государственной ветеранской патронажной службы предусматривает создание Службы сроком на 5 лет и ее действие на основе государственно-волонтерского партнерства. Цель Службы - помогать демобилизованным в получении ими публичных услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и административного сервиса" , – отметил Леонов.

По его словам, численность службы составит 15 тысяч человек, из которых не менее 10% будут составлять волонтеры.

Он также добавил, что если взять ветеранов вместе с их семьями, то потенциальный круг ветеранской политики будет охватывать 4-5 млн. человек.

"Президент постоянно подчеркивает, что Украинское государство нуждается в новых принципах благодарности всем, кто боролся на войне за свободу и независимость Украины. Потому что без этого все остальное теряет смысл. Успешное решение задачи трудоустройства ветеранов станет одним из способов выразить им нашу общую благодарность", - прокомментировал Леонов.

Депутат также отметил, что правительством уже инициировано создание ряда программ, рассчитанных на содействие трудоустройству ветеранов. В частности, это грантовые программы по созданию собственного бизнеса.