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Часть "вагнеровцев" расположилась недалеко от границы с Литвой, - Науседа

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Четверг 03 августа 2023 13:09
Часть "вагнеровцев" расположилась недалеко от границы с Литвой, - Науседа Фото: Гитанас Науседа, президент Литвы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Расположение наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси является важным фактором риска безопасности. Часть из них находится вблизи границы с Литвой, в Гродно.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как отметил Науседа, количество наемников в Беларуси уже превышает или же приближается к 4 тысячам. Часть из них заняла позиции в Гродненской области, в связи с чем существует риск провокаций на польских или же литовских границах. Литва, со своей стороны, уже приняла меры для усиления охраны границы, а также подготовила и обновила планы прикрытия границы, включая подкрепление со стороны армии.

"У нас могут быть разные взгляды на намерения боевиков "Вагнера" в Беларуси, но совершенно ясно одно: и для Путина, и для Лукашенко было бы слишком большим соблазном не воспользоваться присутствием боевиков "Вагнера" в их непосредственном соседстве для возможных провокаций против стран НАТО", - заявил Науседа.

Во время разговора с литовскими СМИ, президент Литвы отметил, что количество наемников в Беларуси, вероятно, возрастет до 10 тысяч. Также он предостерег от пренебрежительного отношения к бойцам ЧВК, поскольку это "серьезная сила, а не какие-то неопытные ребята, которые не умеют обращаться с оружием".

Науседа отметил, что Литва должна иметь четкие алгоритмы действия в случае осложнения ситуации вокруг "вагнеровцев", включая закрытие границы с Беларусью. В то же время это должно происходить в координации с Польшей и Латвией. В частности провокации со стороны наемников будут рассматриваться как действия со стороны России.

ППК "Вагнера" в Беларуси

После неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке. Украинские пограничники подчеркивают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

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