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Часть Сум сегодня останется без воды: в чем причина и когда включат

В некоторых домах в Сумах воду отключат (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В четверг, 26 сентября, некоторые дома в Сумах временно останутся без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Горводоканал" в Facebook.

Почему и как долго некоторые жители Сум будут без воды

Согласно информации КП "Горводоканал", с 10 часов утра 26 сентября будет приостановлен один из водозаборов - для ликвидации прорыва водосети.

Уточняется, что без водоснабжения временно останутся дома по адресам:

  • просп. Шевченко
  • ул. Ремесленная
  • ул. Металлургов
  • ул. Хворостянка
  • ул. Британская
  • ул. Революции Достоинства
  • ул. Гетмана Павла Скоропадского
  • ул. Новоместенская
  • ул. Троицкая
  • ул. Псельская
  • ул. Привокзальная
  • ул. Бельгийская
  • ул. Семьи Линтваревых (и близлежащие улицы)
  • урочище Барановка

"Подача воды будет возобновлена после завершения аварийно-ремонтных работ", - подчеркнули в коммунальном предприятии.

Сообщение КП "Горводоканал" (скриншот: facebook.com/smr.gov.ua)

 

Запасы воды

Напомним, ранее мы рассказывали, что длительное хранение воды может негативно повлиять на ее качество, из-за чего она может оказаться опасной для здоровья.

Кроме того, питьевая вода может потерять свои полезные свойства, если ее хранить неправильно или в ненадлежащих условиях.

Учитывая это, рекомендуем ознакомиться с полезными советами - как лучше всего и в течение какого периода стоит хранить воду.

Читайте также, что делать при отключении водоснабжения.

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