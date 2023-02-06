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Часть Ровно осталась без света из-за аварии

Фото: в Ровно часть горожан осталась без света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Ровно сегодня, 6 февраля, произошла авария на энергосети. Поэтому часть города осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Ровно Александр Третьяк в Telegram.

Из-за аварии без электроснабжения остались абоненты микрорайонов: Мототрек, Автовокзал на Киевской, Радиозавод, частично нет света на улицах Студенческой, Степана Бандеры, Драгоманова, 16 июля, а также в Колоденце и Тайкурах.

Мэр отмечает, что энергетики уже приступили к ремонту на месте аварии.

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и терпение. Работники "Ровнооблэнерго" делают все, чтобы возобновить электроснабжение как можно быстрее", - добавил Третяк.

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Городской голова сообщил, что в Ровно остановились троллейбусы из-за нехватки напряжения.

Напомним, сегодня в Киеве из-за дефицита ввели аварийные отключения света, предварительно опубликованные графики не действуют.

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