ua en ru
Вт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть Одессы осталась без света

Одесса, Вторник 12 сентября 2023 11:33
UA EN RU
Часть Одессы осталась без света Иллюстративное фото: часть Одессы осталась без света (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одессе часть жителей осталась без электроэнергии по техническим причинам 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго и Одесский городской совет.

"По техническим причинам частично обесточены потребители в г. Одесса. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - сообщили в Укрэнерго.

В Одесском городском совете добавили, что сегодня ДТЭК проводит аварийно-восстановительные работы на ряде районных электрических сетей.

  • На Южной РЭС проводят работы с 09:00 до 17:00.
  • На Центральный РЭС - с 08:00 до 19:00, но на Шота Руставели, 9 - с 09:00 до 17:00.
  • На Северный РЭС - 06:00 до 22:00, но на Академика Панкратовой ул. 1-31а, Владимира Хавкина ул., 1-31, Круговая ул., 10Б-58 - с 08:00 до 19:00.

Свет в Одессе

В Одессе и области периодически возникают проблемы с электроэнергией. Они могут быть связаны с ремонтными работами или же российскими обстрелами.

Так, 6 сентября из-за атаки дронов по Одесской области жители Килии частично остались без света.

А 19 августа в Одесском районе отключали свет из-за ремонтных работ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса вимкнення світла Электроэнергия
NEWS
Зеленский ветировал законопроект об электронных декларациях
Зеленский ветировал законопроект об электронных декларациях
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ