Часть Львова завтра останется без воды

Один из районов Львова останется без водоснабжения в среду, 1 февраля. Там будут производить замену аварийного участка водопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

По данным ведомства, речь идет о Железнодорожном районе Львова. Там на улице Городецкая 22 б работники коммунальных служб будут проводить ремонтные работы.

В связи с этим без водоснабжения с 08:30 1 февраля до 06:00 2 февраля останутся следующие улицы: Воздушная, Сияние, Олесницкого, Тесная, Мирная, Скромная, Чижевского, Моторная, Пропеллерная, Доработок, Удобства, Пилотов, Низинная , Ловецка, Сера, Подлесная, Потебни, Суботовская, Нечая, Косинского, Широкая, Небольшая, Дедушка, Олешковская, Планерная, Ангарная, Орельская, Сластиона, Гнездовского, Рудненская, Самарская, Кондратюка, Гаевая, Чагарникова, Курман , Лукича, Житня, Овсяная, Церетели, Пшеничная, Самборская, Ровенская, Ирчана, Лещинова, Ольховая, Городоцкая (четная сторона от №166 до №306, нечетная сторона от №241 до №371), Выговского (четная сторона от №1 до №71, нечетная сторона от №1 до №31), Кричевского, Дрогобычская, Дубновская, Подгаецкая, Дальняя, Полтавы, Корсунская, Февральская, Бакинская, Агабек-Заде, Флинты, Величка, Клюква, Малицкой, Разрешительная, Ряшивская, Сигнив , кормушка, сигнальная, горняка, вагонная, паровозная, яворницкая, башня. Анна, Караджича, Охотничья, Любинская (четная сторона от №48 до №196, нечетная сторона от №71 до №217), Терлецкого, Патона, Евского, Гиацинтова, Тюльпанова, Трещаковского, Каминная, Каховская, Гарматия, Д.Апостола, Терновая , Болбачана, Соединительная, Ганцова, Пясецкого, Собирательная, Клеверная, Белогорща, Северная, Авиационная, Зимноводовская, Станционная.

Кроме того, после завершения ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды. Это связано с тем, что будет произведена промывка водопроводной сети. У воды может быть рыжий цвет и неприятный запах.