Часть Киева осталась без света: что случилось и когда ждать восстановления

Ситуация в энергетике

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, энергетическая инфраструктура страны подвергается постоянным атакам. Это приводит к регулярным отключениям электроэнергии в различных регионах, в частности в Сумской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

В ответ на эти вызовы, энергетики внедряют аварийные и превентивные отключения света, чтобы уменьшить нагрузку на систему и предотвратить масштабные аварии.

Однако, из-за постоянных обстрелов, энергосистема Украины находится в аварийном состоянии, что затрудняет ее стабильную работу.

Заметим, что на днях в сети говорили о возможном возвращении отключений света и даже почасовых графиков из-за резкого похолодания. Ведь во время активного использования обогревательных приборов увеличивается нагрузка на общую энергосистему.

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