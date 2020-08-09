Частина Сімферополя на день залишиться без світла

Фото: Крим (nsn.fm)

В Криму продовжуються відключення електроенергії

Кілька вулиць окупованого Сімферополя 10 серпня відключать від енергопостачання. Це нібито пов'язано з капітальним ремонтом.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на комунальні служби анексованого півострова.

"Електроенергія 10 серпня буде відсутня за наступними адресами: вул. Герцена 2/13, вул. Гоголя 72-88, 73-83 (непарне число), вул. Дзюбанова 12-36, 15-39 (непарне число), вул. Спера 17-33/35 (непарне число), вул. Джанкойська 85-105, 107-144, 146; вул. Ларіонова 65-103 (непарне); вул. Ракетна 26; вул. Мелітопольська 97а-113 (непарне число), 116-136; вул. Ракетна 17, 20-26 (чт)", - йдеться в повідомленні.

В окупованому Росією Криму, попри запуск четвертої нитки російського енергомоста навесні 2016 року, продовжують постійно відключати світло. З грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області.

Видання зазначає, що зараз окупований Крим забезпечується коштом власної генерації, генераторних установок з РФ і по енергомосту з Кубані.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія вирішила суттєво скоротити витрати на Крим.