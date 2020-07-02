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Частина Києва залишиться без води: список адрес

Новини » Суспільство     02.07.2020 - 09:47
Частина Києва залишиться без води: список адрес
Фото: кран (kyivcity.gov.ua)

Причина - планові роботи

"Київводоканал" попередив про планові відключення води по ряду адрес. Причина - планові роботи і підключення нового будинку до водопровідних мереж.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Буде відключено водопостачання за наступними адресами:

З 2 липня 10:00 до 3 липня 6:00:

вул. Дорогожицька, 17,
ул. Парково-Сирецька, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 5А, 5Б, 1А, 2, 2А,
вул. О. Теліги, 5А.

З 2 липня 10:00 до 17:00:

вул. Редутна, 19А, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25А, 29, 31,
вул. Редутової, 19/34.

З 2 липня 9:30 до 18:00:

вулиця Новомостицька, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 4, 6, 8, 10

Разом з тим, буде надана автоцистерна з питною водою, яка буде розташована по вул. Парково-Сирецька в районі будинків 5, 7, 9.

Нагадаємо, воду в Києві відключають по ряду адрес вже другий день.

Раніше повідомлялося, що частина Києва залишалася без світла через аварію на електроопорі.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України вода
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