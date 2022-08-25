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Частина Черкас залишилася без світла: у чому причина

Фото: частина Черкас залишилася без електрики (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Частина Черкас увечері 25 серпня залишилася без електропостачання. У мікрорайоні "Зелена" на мережах ПАТ "Черкасиобленерго" сталося аварійне відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Про Все.ск.uа.

За інформацією колл-центру "Черкасиобленерго", о 20.50 сталася аварія на високовольтних лініях, внаслідок чого знеструмилося 11 трансформаторних підстанцій. На цей момент проводиться пошук місця аварії. В обленерго обіцяють відновити електропостачання обласного центру протягом двох-трьох годин.

Нагадаємо, депутат Черкаської міської ради від "ОПЗЖ" Олександр Завмирайло, якого підозрюють у колабораційній діяльності, знову вніс заставу і вийшов на свободу.

Нагадаємо, що на початку серпня йому оголосили підозру в колабораційній діяльності. За даними СБУ, він підтримував російську агресію і планував у разі захоплення Черкаської області стати гауляйтером.

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