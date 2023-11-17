Закарпатские венгры

Во время Постоянной конференции Венгрии Орбан, говоря о положении венгров за рубежом, заявил, что в худшей ситуации сейчас находятся именно закарпатские венгры в Украине. По его словам, якобы Киев идет по пути, который Будапешт не может поддержать.

"Я не преувеличиваю, когда скажу, что с венгерским языком и образованием ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас при Украинском государстве", - заявил премьер-министр Венгрии.

Он заявил, что Будапешт окажет всю помощь закарпатским венграм, поскольку Украина "продолжает наказывать закарпатцев".

Война без "цели"

В частности пророссийский премьер раскритиковал Украину якобы из-за того, что она четко "не определила своей военной цели". По его словам, это является причиной по которой трудно помогать Киеву.

"Венгерский премьер заявил, что на последнем заседании Евросоюза он предложил разработать "план Б" для Украины, который был бы лучше, чем продолжать "нынешнюю безнадежную ситуацию", в которой тысячи гибнут в "христианско-гражданской войне", - пишет издание.

Вопросы нацменьшинств в Украине

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, пока Киев не решит "проблему с правами нацменьшинств на Закарпатье".

Отношения между странами обострились в 2017 году, когда Верховная рада приняла закон об образовании, который предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках.

Венгрия, со своей стороны, раскритиковала вышеупомянутый закон и заявила, что он якобы "ограничивает права национальных меньшинств".