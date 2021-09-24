Година запитань до уряду та запуск БЕБ: що сьогодні розглянуть у Раді

Міністри в Раді звітуватимуть про тарифи і ціни на комунальні послуги для населення України, а також про надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для надання пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.
Крім того, будуть розглянуті законопроекти:
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки (перше читання)
про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України" (перше читання)
про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо організаційних питань роботи Кримської платформи (для включення до порядку денного та прийняття рішення)
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств (друге читання)
про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (перше читання)
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва (перше читання)
про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції (перше читання)
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним (друге читання)
про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (друге читання)