RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Година запитань до уряду та запуск БЕБ: що сьогодні розглянуть у Раді

Автор: Инна Собора

Народні депутати 24 вересня зберуться на пленарне засідання. Воно почнеться о 10:00 з години запитань до уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.

Міністри в Раді звітуватимуть про тарифи і ціни на комунальні послуги для населення України, а також про надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для надання пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

Крім того, будуть розглянуті законопроекти:

  • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки (перше читання)
  • про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України" (перше читання)
  • про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо організаційних питань роботи Кримської платформи (для включення до порядку денного та прийняття рішення)
  • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств (друге читання)
  • про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (перше читання)
  • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва (перше читання)
  • про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції (перше читання)
  • про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним (друге читання)
  • про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (друге читання)
Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаУряд