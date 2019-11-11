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На годину запитань до уряду запросять голову МОЗ

Новини » Політика     11.11.2019 - 12:17
На годину запитань до уряду запросять голову МОЗ
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

Зоряну Скалецкую заслухають у парламенті 15 листопада щодо реформи охорони здоров'я

Під час години запитань до уряду 15 листопада народні депутати заслухають міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідне рішення було прийнято під час погоджувальної ради парламенту 11 листопада у відповідь на пропозицію народного депутата від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко, яка запропонувала обговорити питання реформи охорони здоров'я.

"Пропоную запросити міністра охорони здоров'я. Прошу апарат сформувати назва теми запитань до уряду", - заявив Разумков.

У той же час перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував заслухати міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета з питання масштабного звільнення держслужбовців Районних державних адміністрацій. За словами спікера, ця тема буде обговорюватися в наступний сесійний п'ятницю.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення відсторонити від посади директора Інституту раку Олену Колесник. Також було прийнято рішення про проведення рішення комплексної комісійної перевірки інституту.

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