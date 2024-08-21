RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За время войны Ахметов передал в поддержку Украины 10 млрд гривен

Фото: Ренат Ахметов передал в поддержку Украины 10 млрд грн (akhmetovfoundation.org)
Автор: Александр Мороз

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране 10 млрд грн за 30 месяцев полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SCM.

Главные направления помощи – поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, поддержка общин, благотворительных, адвокационных проектов и защитников Мариуполя.

Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Через "Стальной фронт" силовые подразделения получают амуницию, автомобили, бронетранспортеры, кареты скорой помощи для военных медиков, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, камеры, одежда и обувь, аптечки и турникеты, горючее и другие необходимые вещи.

В частности, "Метинвест" разработал и поставил более 530 стальных блиндажей для бойцов на передовой. Также металлургическая группа поставляет сталь для бронезащиты техники, в том числе американских танков Abrams, производит броню для бронежилетов.

Кроме того, "Метинвест" оплатил поставку 14 британских бронетранспортеров FV432 Mark 2 для защитников 3-й штурмовой.

Дополнительно 1 млрд грн Ринат Ахметов выделил на проект поддержки защитников и защитниц Мариуполя "Сердце Азовстали". Защитникам и их семьям оказывается помощь по семи программам. В частности, в ноябре прошлого года стартовала программа "Дома", благодаря которой защитники и защитницы города с I и II группой инвалидности получают собственное жилье. В 2024 году планируется приобрести 200 квартир. Также проект в мае запустил программу "Будущее" – комплексную поддержку в адаптации к гражданской жизни и самореализации.

Фонд Рината Ахметова с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов, более 13 млн. продуктовых наборов с 2014 года. Открыл новые проекты помощи в реабилитации детей и взрослых, пострадавших от обстрелов. Оказывает обогреватели, помощь в обустройстве общежитий для мариупольцев в г. Днепр.

Системную помощь спортсменам, переселенцам, бойцам сил обороны Украины и пострадавшим от войны жителям регионов оказывает и футбольный клуб "Шахтер". Клуб организовал и покрыл все расходы на лечение в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова, также взял на себя организацию лечения и реабилитации тяжело раненного под Авдеевкой бойца Виталия Шумея в Барселоне, бойца и фаната "Шахтера" Евгения Ларченко реабилитацией брату своего игрока – бойцу ВСУ Богдану Кушу и т.д.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКРинат АхметовВторжение России в Украину