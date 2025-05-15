"Время пришло": в ФИФА намекнули, где хотят провести чемпионат мира-2038

Один из самых влиятельных функционеров ФИФА заявил, что пришло время вернуть чемпионат мира в Великобританию и призвал тамошние футбольные ассоциации поторопиться с соответствующей заявкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Был бы фантастический турнир

Вице-президент организации и председатель Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни отметил, что объединенная заявка на проведение турнира в Великобритании должна получить поддержку.

"Я не вижу никаких причин, почему не только Англия, а вся Великобритания не должна принимать чемпионат мира. Это был бы фантастический турнир. И я считаю, что они должны серьезно подумать над подачей заявки. Мы все знаем, какое значение имеет футбол для Британии - время пришло", - отметил он.

Когда ждать Мундиаль в Британии

Это первая такая публичная поддержка британской заявки от высокопоставленного члена ФИФА после скандального голосования в 2010 году, когда право на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 получили Россия и Катар соответственно. Тогда Англия потерпела фиаско, а выборы сопровождались обвинениями в коррупции.

Великобритания уже получила право на проведение женского ЧМ-2035. Это может стать трамплином для подачи заявки на мужской турнир 2038 или 2042 года - в зависимости от политики ротации ФИФА.

Напомним, что ФИФА уже определила хозяев ближайших мундиалей: ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко (с тремя матчами в Южной Америке), а ЧМ-2034 - в Саудовской Аравии.

Таким образом, Великобритания сможет принять мировое футбольное первенство не раньше 2038 года.

Соревнования топ-уровня, которые принимала Великобритания

Чемпионат мира по футболу-1966 (Англия). Единственный раз Великобритания (а именно Англия) принимала мужской чемпионат мира. Англия тогда и выиграла турнир, одолев в скандальном финальном матче команду ФРГ - 4:2.

Евро-1996 (Англия). Первый Евро с 16 командами. Победила сборная Германии, которая победила в финале Чехию (2:1). Хозяева вместе с Францией получили бронзовые награды.

Кроме того, Англия принимала Евро среди женщин 2005 и 2022 годов.

Также финалы еврокубков неоднократно проходили в разных городах Великобритании. В частности, в шотландском Глазго и валлийском Кардиффе.