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Чартерний рейс з Афганістану з евакуйованими іноземцями приземлився в Катарі

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Вашингтон, Четвер 09 вересня 2021 21:22
Чартерний рейс з Афганістану з евакуйованими іноземцями приземлився в Катарі Фото: чартер з Афганістану з евакуйованими іноземцями приземлився в Катарі (twitter.com/MrMubinShaikh)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Чартерний рейс з евакуйованими з Афганістану американцями і громадянами інших країн приземлився в Катарі. На борту літака авіакомпанії Qatar Airways перебували понад 100 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми можемо підтвердити, що літак успішно приземлився в Катарі", - цитує агентство заяву глави пресслужби Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Хорн.

За її словами, таліби надавали сприяння в організації вильоту з країни американських громадян та інших іноземців. "Вони проявили гнучкість і були діловими і професійними у відносинах з нами. Це позитивний крок", - уточнила Хорн.

За даними джерел агентства, на борту катарського літака перебувало понад 100 пасажирів, у тому числі громадяни США, Канади, України, Німеччини та Великобританії.

Нагадаємо, вдень 9 вересня з аеропорту Кабула вилетів перший комерційний рейс після приходу талібів до влади в Афганістані з групою іноземців на борту.

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