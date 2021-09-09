Чартерний рейс з Афганістану з евакуйованими іноземцями приземлився в Катарі

Чартерний рейс з евакуйованими з Афганістану американцями і громадянами інших країн приземлився в Катарі. На борту літака авіакомпанії Qatar Airways перебували понад 100 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми можемо підтвердити, що літак успішно приземлився в Катарі", - цитує агентство заяву глави пресслужби Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Хорн.

За її словами, таліби надавали сприяння в організації вильоту з країни американських громадян та інших іноземців. "Вони проявили гнучкість і були діловими і професійними у відносинах з нами. Це позитивний крок", - уточнила Хорн.

За даними джерел агентства, на борту катарського літака перебувало понад 100 пасажирів, у тому числі громадяни США, Канади, України, Німеччини та Великобританії.