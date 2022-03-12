На ЧАЕС приступили до ремонту пошкоджених ліній електропередач, - МАГАТЕ
Технічні фахівці приступили до ремонту пошкоджених ліній електропередач у спробі відновити зовнішнє електропостачання території Чорнобильської атомної електростанції, яке було повністю відключено на цьому тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.
В Україні повідомили, що роботи, що почалися ввечері 10 березня, дозволили відремонтувати одну секцію, але зовнішнє електропостачання все ще було відключено, що вказує на те, що в інших місцях все ще є пошкодження.
У відомстві додали, що ремонтні роботи будуть продовжені, попри складну ситуацію за межами території АЕС.
Аварійні дизель-генератори забезпечують резервне електропостачання ЧАЕС з 9 березня. За даними МАГАТЕ, на об'єкт доставлено додаткове паливо. Проте як і раніше важливо, як можна швидше відремонтувати лінії електропередач.
Додатково до проблем в управлінні Чорнобильської АЕС регулятор втратив зв'язок зі станцією 10 березня. В результаті станція не може надати МАГАТЕ інформацію про радіологічний моніторинг на об'єкті.
Попри це, регулюючий орган продовжував отримувати інформацію про ситуацію через вище зовнішнє керівництво АЕС.
Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що Володимир Путін віддав наказ з приводу підготовки теракту на Чорнобильській атомній електростанції.
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