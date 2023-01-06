RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чад заявил о попытке госпереворота

Фото: Чад заявил о попытке госпереворота (flickr/gpforeducation)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Чада объявило о предотвращении попытки государственного переворота группой военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Согласно заявлению правительства, за покушением стояла группа из 11 офицеров во главе с Барадином Бердей Таргио, президентом Чадской организации по правам человека.

"Служба безопасности предотвратила попытку военных дестабилизировать страну и подорвать конституционный строй", - сообщает телеканал.

В феврале 2021 года Таргио был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в подрыве конституционного строя.

Напомним, в 2021 году стало известно, что президент Чада Идрис Деби внезапно погиб в столкновениях с повстанцами на севере страны. Деби был одним из самых длительных правителей Африки. В к власти пришла военная хунта.

Впервые он пришел к власти во время вооруженного восстания в 1990 году. Тогда он захватил власть после восстания против президента Хиссена Хабре и с тех пор пережил различные мятежи против собственного правления. Выиграл выборы в 1996, 2001, 2006, 2011 и 2016 годах.

Столкновения с армией в Чаде начались 17 апреля. Генерал армии сообщил, что 300 повстанцев были убиты и 150 взяты в плен. По его словам, пять правительственных солдат были убиты и 36 ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госпереворот