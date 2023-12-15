CEO WhiteBIT пожертвовал 400 000 долларов на благотворительном аукционе

Благотворительный аукцион состоялся на церемонии "Предприниматель года" от Forbes Ukraine. Среди лотов также были коллекционная водка "Нептун" с подписью Валерия Залужного, бюст Тараса Шевченко под названием "Боритесь - поборете" от скульптора Ивана Мельничука также с подписью Валерия Залужного и завтрак с Говардом Баффетом.

В общей сложности гостям удалось собрать $579 000 для протезирования военных и закупки мощных беспилотников.

Это не первый случай, когда CEO WhiteBIT поддержал украинскую армию таким способом.

В мае 2022 года на аукционе, организованном Благотворительным фондом Сергея Притулы, WhiteBIT вместе с комьюнити выкупили хрустальный микрофон "Евровидение 2022" группы "Kalush Orchestra" за $900 000. Деньги пошли на комплекс беспилотников PD-.

В ноябре 2022 года Носов выкупил Rolls-Royce Silver Shadow в 1974 году на аукционе Sotheby's за 250 000 фунтов стерлингов, ушедших на создание современного центра реабилитации и протезирования Superhumans.

Компания WhiteBIT, в свою очередь, сотрудничает с МИД, Минцифрой и разными благотворительными фондами над многочисленными гуманитарными проектами.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10+ государственных валют.

WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта.

Компания также сотрудничает с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия", МИД Украины, является партнером сборной команды Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT.