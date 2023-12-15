RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

CEO WhiteBIT пожертвовал 400 000 долларов на благотворительном аукционе

Фото: CEO WhiteBIT Владимир Носов приобрел барабаны "Бумбокс" на благотворительном аукционе за $400 000 (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Владимир Носов, основатель и СЕО одной из крупнейших криптобирж в Европе с украинскими корнями - WhiteBIT, приобрел барабаны "Бумбокс" на благотворительном аукционе за $400 000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Благотворительный аукцион состоялся на церемонии "Предприниматель года" от Forbes Ukraine. Среди лотов также были коллекционная водка "Нептун" с подписью Валерия Залужного, бюст Тараса Шевченко под названием "Боритесь - поборете" от скульптора Ивана Мельничука также с подписью Валерия Залужного и завтрак с Говардом Баффетом.

В общей сложности гостям удалось собрать $579 000 для протезирования военных и закупки мощных беспилотников.

Это не первый случай, когда CEO WhiteBIT поддержал украинскую армию таким способом.

В мае 2022 года на аукционе, организованном Благотворительным фондом Сергея Притулы, WhiteBIT вместе с комьюнити выкупили хрустальный микрофон "Евровидение 2022" группы "Kalush Orchestra" за $900 000. Деньги пошли на комплекс беспилотников PD-.

В ноябре 2022 года Носов выкупил Rolls-Royce Silver Shadow в 1974 году на аукционе Sotheby's за 250 000 фунтов стерлингов, ушедших на создание современного центра реабилитации и протезирования Superhumans.

Компания WhiteBIT, в свою очередь, сотрудничает с МИД, Минцифрой и разными благотворительными фондами над многочисленными гуманитарными проектами.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10+ государственных валют.

WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта.

Компания также сотрудничает с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия", МИД Украины, является партнером сборной команды Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Благодійна організаціякриптоиндустрия