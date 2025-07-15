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CBAM может сделать украинскую сталь неконкурентоспособной уже в следующем году, - Зинченко

Фото: CBAM может сделать украинскую сталь неконкурентоспособной уже в следующем году (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Украинская металлургия - самый пострадавший сектор от полноценного внедрения механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM), который Европейский Союз запускает с 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора аналитического центра GMK Center, председателя Комитета устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислава Зинченко.

По его словам, украинский металл, в частности чугун и сталь, попадает под прямое регулирование механизма, что уже в первый год может повлечь потерю сотен миллионов долларов.

"В первый год, например, полноценного внедрения CBAM, украинский экспорт чугуна, стали может столкнуться с необходимостью выплат на сумму где-то 300-350 миллионов долларов, то есть Украина потеряет экспортные поступления в таком размере уже в 2026-м году от стальной индустрии", - подчеркнул Зинченко.

Он отметил, что эта проблема имеет долгосрочный характер, и ее влияние со временем будет только усиливаться.

"И в перспективе 2030-го года CBAM может сделать неконкурентоспособным украинский экспорт цемента, удобрений, чугуна, проката. И это очень-очень большая проблема. Она не проблема на один день. Это долгосрочная проблема, стратегическая проблема для украинской экономики и украинского экспорта", - подчеркнул эксперт.

Ранее, Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" заявил, что украинская промышленность не сможет вовремя адаптироваться к введению углеродной пошлины ЕС (CBAM), которая вступит в силу уже с 2026 года.

 

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